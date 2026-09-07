Exposition : « Les Phares de la région Hauts-de-France : un patrimoine à préserver », Fort Risban, Calais

Informations pratiques

Exposition : « Les Phares de la région Hauts-de-France : un patrimoine à préserver » 11 – 20 septembre Fort Risban Pas-de-Calais

Exposition présentée dans la poudrière du fort Risban.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T14:00:00+02:00 – 2026-09-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En proposant un tour d’horizon des phares du littoral, l’exposition « Les Phares de la région Hauts-de-France : un patrimoine à préserver » présente l’ensemble des phares régionaux depuis leur origine, s’intéresse à leur avenir et aux actions entreprises pour leur protection.

Accompagnée de maquettes, l’exposition retrace leurs constructions et les évolutions techniques de la signalisation maritime, depuis la création de la lentille de Fresnel.

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine sur le thème du patrimoine en péril, un focus est proposé sur la préservation du phare de Walde, en partenariat avec l’association Environnement et Patrimoine du Calaisis. Ce phare, construit vers 1856, possède une structure métallique originale, réalisée selon le système de construction mis au point par les ingénieurs britanniques Mitchell et Saunders. En 2021 une demande de protection du phare a abouti à son inscription au titre des Monuments historiques. Mais le vent, le sable et la mer continuent de dévorer sa tourelle, située à 11 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’avenir du phare de Walde reste incertain

Fort Risban 15 Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France

En proposant un tour d’horizon des phares du littoral, l’exposition «Les Phares de la région Hauts-de-France : un patrimoine à préserver» présente l’ensemble des phares régionaux depuis leurs origines

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