Patrimoine en péril : raviver, réimaginer l’église Notre-Dame de Calais, Église Notre-Dame, Calais
vendredi 18 septembre 2026 · Église Notre-Dame · Calais
Informations pratiques
Patrimoine en péril : raviver, réimaginer l’église Notre-Dame de Calais Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h30, 13h30, 15h00 Église Notre-Dame Pas-de-Calais
Une classe maximum par visite. Durée : 1 heure.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T15:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00
À travers la visite de l’église Notre-Dame de Calais, les élèves découvrent un monument construit entre le XIIIᵉ et le XVIIᵉ siècle, témoin de plusieurs siècles d’histoire. Endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale puis restaurée, l’église permet d’aborder la notion de patrimoine en péril. Les élèves comprennent les causes de la dégradation des monuments, les enjeux de leur conservation et les métiers qui participent à leur restauration. Classée Monument historique depuis 1913, l’église sensibilise à l’importance de préserver et transmettre ce patrimoine aux générations futures.
Aurélie Gomez, guide-conférencière.
Église Notre-Dame 72 Rue Delaroche, 62100 Calais, France Calais 62100 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « vahc@mairie-calais.fr »}]
À travers la visite de l’église Notre-Dame de Calais, les élèves découvrent un monument construit entre le XIIIᵉ et le XVIIᵉ siècle, témoin de plusieurs siècles d’histoire. Endommagée pendant la puis…
© Ville de Calais
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