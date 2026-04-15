À la découverte de la Cité celtique d’Ensérune, Site archéologique et musée d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

À la découverte de la Cité celtique d’Ensérune Samedi 23 mai, 17h30 Site archéologique et musée d’Ensérune Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

L’oppidum d’Ensérune est une cité celtique fortifiée créée vers 575 avant J.-C. Elle voit, au fil des siècles, le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé son importance, au carrefour des civilisations. Aujourd’hui site protégé, il offre un panorama exceptionnel sur les plaines du Languedoc, les Pyrénées et les contreforts du Massif central.

Site archéologique et musée d’Ensérune Oppidum d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Ensérune Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie 0467326035 https://www.enserune.fr https://www.facebook.com/oppidum.enserune/ L’Oppidum d’Ensérune est une cité celtique fortifiée créé vers 575 avant J.-C. Elle voit au fil des siècles le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé l’importance de ce site au carrefour des civilisations. Aujourd’hui site protégé, offrant un panorama sur son territoire, les vestiges de cette Histoire sont mis en lumière au sein du musée nouvellement rénové !

L’oppidum d’Ensérune est une cité celtique fortifiée créée vers 575 avant J.-C. Elle voit, au fil des siècles, le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les menées…

© Sammy Billon / Centre des monuments nationaux