BALADE PLANTES SAUVAGES Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

BALADE PLANTES SAUVAGES

Route de l’Oppidum Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la fête de la nature 2026, l’Office de Tourisme la Domitienne, en partenariat avec Alicia Koch, propose une animation plantes sauvages comestibles et vins balade guidée et commentée + dégustation de

mets sauvages et vins le dimanche 24 mai 2026 à 10h30. Départ de la Maison du Malpas. La balade est gratuite, mais sur réservation obligatoire.

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2026, l’Office de Tourisme La Domitienne, en partenariat avec Alicia Koch, vous invite à vivre une expérience originale et sensorielle autour des plantes sauvages comestibles et des accords mets & vins.

Le dimanche 24 mai 2026 à 10h30, partez pour une balade guidée et commentée au départ de la Maison du Malpas. Au fil du parcours, Alicia Koch vous fera découvrir les richesses insoupçonnées de la flore locale identification des plantes sauvages, usages culinaires, propriétés, anecdotes et conseils de cueillette respectueuse de l’environnement.

Cette immersion dans la nature se prolongera par un moment convivial de dégustation, où vous pourrez savourer des mets élaborés à partir de plantes sauvages, subtilement associés à une sélection de vins du territoire. Une belle occasion d’éveiller vos sens, d’apprendre autrement et de partager un moment chaleureux en pleine nature.

La balade est gratuite, mais la réservation est obligatoire (places limitées). Une belle opportunité de redécouvrir notre environnement proche sous un angle gourmand et authentique. .

Route de l’Oppidum Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Fête de la Nature 2026, the Office de Tourisme la Domitienne, in partnership with Alicia Koch, is offering a wild edible plant and wine event: guided walk with commentary + tasting of wild food and wine

sunday, May 24, 2026 at 10:30 a.m. Departure from Maison du Malpas. The walk is free, but reservations are required.

L’événement BALADE PLANTES SAUVAGES Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT LA DOMITIENNE