Les Pionniers, Site archéologique et musée d’Ensérune, Nissan-lez-Enserune

Les Pionniers Samedi 23 mai, 17h30 Site archéologique et musée d’Ensérune Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:30:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Venez rencontrer les premiers découvreurs de la cité celtique d’Ensérune !

Au travers d’une série d’archives, de correspondances, de plans, de photographies et d’objets inédits, ainsi que des reconstitutions vidéos et sonores, vous découvrirez l’incroyable aventure scientifique et humaine qui s’est déroulée sur l’oppidum d’Ensérune de la fin du 19e siècle à la seconde guerre mondiale.

Site archéologique et musée d’Ensérune Oppidum d’Ensérune, 34440 Nissan-lez-Ensérune Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie 0467326035 https://www.enserune.fr https://www.facebook.com/oppidum.enserune/ L’Oppidum d’Ensérune est une cité celtique fortifiée créé vers 575 avant J.-C. Elle voit au fil des siècles le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé l’importance de ce site au carrefour des civilisations. Aujourd’hui site protégé, offrant un panorama sur son territoire, les vestiges de cette Histoire sont mis en lumière au sein du musée nouvellement rénové !

Venez rencontrer les premiers découvreurs de la cité celtique d’Ensérune !

© Centre des monuments nationaux