LA NUIT DES MUSÉES À ENSÉRUNE Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

LA NUIT DES MUSÉES À ENSÉRUNE

D162E3 Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le ministère de la Culture et le Centre des monuments nationaux invitent le public à vivre une expérience différente du musée.

De 17h30 à 21h30, les visiteurs pourront découvrir gratuitement les vestiges et les collections archéologiques de ce site d’intérêt national !

Dans le cadre de la 22e édition de la Nuit européenne des musées, le ministère de la Culture et le Centre des monuments nationaux invitent le public à vivre une expérience différente du musée.

De 17h30 à 21h30, les visiteurs pourront découvrir gratuitement les vestiges et les collections archéologiques de ce site d’intérêt national !

Juché sur une colline au cœur de la plaine du Languedoc, l’oppidum d’Ensérune offre un panorama exceptionnel vers les Cévennes, la Montagne noire, les Pyrénées et la Méditerranée. Cité celtique fortifiée créé vers 575 avant J.-C., elle voit au fil des siècles le passage des Ibères, des Grecs, des Puniques, des Etrusques et des Romains. Les recherches archéologiques menées depuis plus d’un siècle ont révélé l’importance de ce site, au carrefour des civilisations. Site d’intérêt national, le Centre des monuments nationaux qui en a la charge s’est engagé dans la sauvegarde de ses vestiges et de sa biodiversité.

Les deux hectares préservés vous permettent d’arpenter le cœur de la cité antique. Le parcours vous fera découvrir ses remparts, les différents habitats et quartiers de celle-ci ; le tout entouré d’une faune et d’une flore riches qui ne manquera pas de surprendre et de fasciner l’observateur averti comme le marcheur débutant ou le badaud ! .

D162E3 Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 35

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English :

As part of the 22nd European Museum Night, the French Ministry of Culture and the Centre des Monuments Nationaux are inviting the public to enjoy a different kind of museum experience.

From 5:30 pm to 9:30 pm, visitors can discover the remains and archaeological collections of this site of national interest, free of charge!

L’événement LA NUIT DES MUSÉES À ENSÉRUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-16 par 34 OT LA DOMITIENNE