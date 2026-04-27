YOGA NATURE ET FAMILLE Nissan-lez-Enserune

Nissan-lez-Enserune

YOGA NATURE ET FAMILLE

Route de l’Oppidum Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-24

Dans le cadre de la Fête de la Nature 2026, vivez un moment complice avec votre enfant lors d’une séance de yoga parent-enfant animée par Pauline, au sein de votre Office de Tourisme, à la Maison du Malpas, à Colombiers.

Au fil d’une histoire autour de la nature, enchaînez postures ludiques, respiration, massage et relaxation. Un temps apaisant pour éveiller les sens et renforcer le lien.

Dans le cadre de la fête de la nature 2026, offrez-vous un moment privilégié de bien-être et de complicité avec votre enfant à travers une séance de yoga parent-enfant animée par Pauline.

Elle vous invitera à plonger dans un univers intimiste et axé sur la thématique de la nature, conçu pour éveiller les sens et stimuler l’imaginaire. Guidés par une histoire, petits et grands découvrent ensemble des postures de yoga ludiques, des exercices de respiration, des temps de massage et de relaxation. Un véritable voyage sensoriel pour apprendre à apprivoiser ses émotions, se reconnecter à la nature, et surtout partager un moment de qualité avec son enfant.

Ces ateliers sont une parenthèse douce et enchantée, propice à la confiance en soi, à la bienveillance et à l’empathie. Un instant hors du temps pour ralentir, se retrouver et cultiver le lien parent-enfant.

Pour les enfants de 4 à 10 ans (accompagnés d’un parent obligatoirement)

Penser à apporter un tapis

Groupe limité à 12 binômes (1 parent + 1 enfant)

Au programme

Lecture d’une histoire

Postures de yoga en lien avec le récit

Exercices de respiration

Massage

Relaxation

Réservation obligatoire pour un duo (1 enfant + 1 adulte) .

Route de l’Oppidum Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Fête de la Nature 2026, enjoy a parent-child yoga session with your child, led by Pauline, at your Tourist Office, Maison du Malpas, Colombiers.

As the story unfolds around nature, playful postures, breathing, massage and relaxation all come together. A soothing time to awaken the senses and strengthen the bond.

L’événement YOGA NATURE ET FAMILLE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT LA DOMITIENNE