Nissan-lez-Enserune

FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE

Nissan-lez-Enserune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Programme de la journée Salle Michel Galabru –

17h à 19h30 Balade à poney

18h Défilé du troupeau départ du groupe scolaire et arrivée à la salle Galabru

19 h Restauration auprès des producteurs locaux. Assiette de grillades d’agneau 7 euros.

Toute la journée Jeu Baludik l’esprit du vent !

Animation musicale avec Marilyn Music

Programme de la journée Salle Michel Galabru –

17h à 19h30 Balade à poney

18h Défilé du troupeau départ du groupe scolaire et arrivée à la salle Galabru

19 h Restauration auprès des producteurs locaux. Assiette de grillades d’agneau 7 euros.

Toute la journée Jeu Baludik l’esprit du vent ! Un jeu de piste pour toute la famille via l’application mobile gratuite Baludik

Animation musicale en soirée avec Marilyn Music .

Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77

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English : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE

Program for the day Salle Michel Galabru France

5pm to 7:30pm: Pony ride

6pm: Herd parade: departure from the school and arrival at the Salle Galabru

7pm: Catering by local producers. Plate of grilled lamb: 7 euros.

All day: Baludik game: the spirit of the wind!

Musical entertainment with Marilyn Music

L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT LA DOMITIENNE