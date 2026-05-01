FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE Nissan-lez-Enserune
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE Nissan-lez-Enserune vendredi 22 mai 2026.
Nissan-lez-Enserune
FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE
Nissan-lez-Enserune Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Programme de la journée Salle Michel Galabru –
17h à 19h30 Balade à poney
18h Défilé du troupeau départ du groupe scolaire et arrivée à la salle Galabru
19 h Restauration auprès des producteurs locaux. Assiette de grillades d’agneau 7 euros.
Toute la journée Jeu Baludik l’esprit du vent !
Animation musicale avec Marilyn Music
Programme de la journée Salle Michel Galabru –
17h à 19h30 Balade à poney
18h Défilé du troupeau départ du groupe scolaire et arrivée à la salle Galabru
19 h Restauration auprès des producteurs locaux. Assiette de grillades d’agneau 7 euros.
Toute la journée Jeu Baludik l’esprit du vent ! Un jeu de piste pour toute la famille via l’application mobile gratuite Baludik
Animation musicale en soirée avec Marilyn Music .
Nissan-lez-Enserune 34440 Hérault Occitanie +33 4 67 32 88 77
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English : FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE
Program for the day Salle Michel Galabru France
5pm to 7:30pm: Pony ride
6pm: Herd parade: departure from the school and arrival at the Salle Galabru
7pm: Catering by local producers. Plate of grilled lamb: 7 euros.
All day: Baludik game: the spirit of the wind!
Musical entertainment with Marilyn Music
L’événement FÊTE DE LA TRANSHUMANCE 2026 NISSAN LEZ ENSERUNE Nissan-lez-Enserune a été mis à jour le 2026-04-19 par 34 OT LA DOMITIENNE
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