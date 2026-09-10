A la découverte de la colline de Fourvière, Notre-Dame de Fourvière, Lyon

Informations pratiques

A la découverte de la colline de Fourvière 19 et 20 septembre Notre-Dame de Fourvière Rhône

Limité à 15 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ce parcours commenté, au départ de la basilique Notre-Dame de Fourvière, vous fera découvrir ou redécouvrir la colline de Fourvière, un véritable havre de paix. Sur une distance de 4 km, profitez des jardins, sites et points de vues panoramiques remarquables sur la ville de Lyon et découvrez son patrimoine au fil du parcours agrémenté de nombreuses anecdotes.

Respirez et prenez de la hauteur grâce à cette virée bucolique !

Notre-Dame de Fourvière Place de Fourvière, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.fourviere.org/fr/prier-notre-dame-de-fourviere/accueil-au-sanctuaire/ [{« type »: « link », « value »: « https://reservation.fourviere.org/a-la-decouverte-de-la-colline-de-fourviere-journees-du-patrimoine.html »}] Cette œuvre de Pierre Bossan, dont le chantier démarra en 1872, est d’un intérêt majeur dans l’architecture de la deuxième moitié du XIXe siècle, à Lyon mais également en France. En effet, Bossan fut l’un des rares architectes de son temps a avoir su dépasser l’éclectisme dominant de l’époque par la recherche d’une nouvelle architecture. La basilique, avec sa structure extérieure, se présente comme une forteresse blanche et protectrice contrastant avec la richesse des mosaïques et des vitraux colorés qui ornent l’intérieur. La nouvelle église est inaugurée en juin 1896 et érigée en basilique en mars 1897.

Ce parcours commenté, au départ de la basilique Notre-Dame de Fourvière, vous fera découvrir ou redécouvrir la colline de Fourvière, un véritable havre de paix. Sur une distance de 4 km, profitez des…

©Fondation Fourvière