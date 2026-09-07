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AGENDA · Pierre-Buffière

À la découverte de la commune de Pierre-Buffière, Place du 8 mai 1945, Pierre-Buffière

samedi 19 septembre 2026 · Place du 8 mai 1945 · Pierre-Buffière

À la découverte de la commune de Pierre-Buffière, Place du 8 mai 1945, Pierre-Buffière

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Place du 8 mai 1945
Adresse
87260 Pierre-Buffière
Ville
87260 Pierre-Buffière
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

À la découverte de la commune de Pierre-Buffière 19 et 20 septembre Place du 8 mai 1945 Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de Pierre-Buffière lors d’une visite guidée à travers ses ruelles, ses demeures de caractère et ses lieux emblématiques.
Vêtus de costumes de différentes époques, les guides vous feront revivre les grandes pages de l’histoire locale.
La photographie sera également mise à l’honneur à travers une exposition présentée dans les vitrines de Pierre-Buffière.
Organisateur : association Fleurs et Sentiers d’Adeline Pierre-Buffière.

Place du 8 mai 1945 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Quatre-Routes – Rateau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0786617663 https://www.visitlimousin.com/briance-sud-haute-vienne/ Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractères.
Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractère. Découverte des lieux emblématiques et revivre l’histoire de Pierre Buffière.

© OT BSHV

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