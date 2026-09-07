À la découverte de la commune de Pierre-Buffière, Place du 8 mai 1945, Pierre-Buffière

Informations pratiques

À la découverte de la commune de Pierre-Buffière 19 et 20 septembre Place du 8 mai 1945 Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Partez à la découverte de Pierre-Buffière lors d’une visite guidée à travers ses ruelles, ses demeures de caractère et ses lieux emblématiques.

Vêtus de costumes de différentes époques, les guides vous feront revivre les grandes pages de l’histoire locale.

La photographie sera également mise à l’honneur à travers une exposition présentée dans les vitrines de Pierre-Buffière.

Organisateur : association Fleurs et Sentiers d’Adeline Pierre-Buffière.

Place du 8 mai 1945 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Quatre-Routes – Rateau Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 0786617663 https://www.visitlimousin.com/briance-sud-haute-vienne/ Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractères.

Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractère. Découverte des lieux emblématiques et revivre l’histoire de Pierre Buffière.

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