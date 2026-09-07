Exposition « Dans l’œil du photographe : mémoires d’Antone, de 1930 à nos jours », Villa gallo-romaine d’Antone, Pierre-Buffière

Informations pratiques

Exposition « Dans l’œil du photographe : mémoires d’Antone, de 1930 à nos jours » 19 et 20 septembre Villa gallo-romaine d’Antone Haute-Vienne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Dans l’œil du photographe : mémoires d’Antone, de 1930 à nos jours »

Villa gallo-romaine d’Antone Villa d’Antone, 87260 Pierre-Buffière Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine https://www.as-dupuytren-mv.fr Sur un plateau surplombant les vallées de la Briance et du Blanzou, les vestiges gallo-romains de la villa d’Antone se dévoilent. La villa est un domaine très vaste où l’on distingue deux parties : l’espace réservé à la vie des maîtres, comprenant les thermes, le nymphée, un lieu de culte, et la partie dédiée aux artisans et aux serviteurs. Deux puits (un rond et un carré, ce dernier étant recouvert par une charpente gallo-romaine depuis 2013) ainsi qu’un grand égout dallé sont également clairement visibles.

Exposition « Dans l’oeil du photographe: mémoires d’Antone de 1930 à nos jours »

©Archives Départementales de la Haute-Vienne