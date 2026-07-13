Informations pratiques

Pierre-Buffière

Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière

place du 8 mai 1945 Pierre-Buffière Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:00:00

Date(s) :

2026-09-20

À la découverte de Pierre Buffière.

Visite guidée à travers les ruelles, les demeures de caractère. Découverte des lieux emblématiques et revivre l’histoire de Pierre-Buffière.

Les guides seront habillés de vêtements de plusieurs époques.

Valorisation du patrimoine grâce à la photographie.

Exposition de photos dans les vitrines de Pierre-Buffière. .

place du 8 mai 1945 Pierre-Buffière 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 61 76 63 fleursetsentiersadeline@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière

L’événement Journées du Patrimoine Visite guidée de la commune Pierre-Buffière Pierre-Buffière a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Briance Sud Haute-Vienne