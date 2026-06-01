A la découverte de la faune crépusculaire Sully-sur-Loire
A la découverte de la faune crépusculaire Sully-sur-Loire mardi 23 juin 2026.
Sully-sur-Loire
A la découverte de la faune crépusculaire
Sully-sur-Loire Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 22:00:00
Date(s) :
2026-06-23
Participez à cette balade crépusculaire pour essayer d’entendre et de voir la faune qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons…
Il y a les animaux que nous pouvons croiser le jour, et ceux qui ne sortent qu’à la nuit tombée comme les chouettes ou les chauves-souris. Ceux-là sont bien plus discrets et plus difficiles à observer… Participez à cette balade crépusculaire pour essayer d’entendre et de voir la faune qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons…
Avec ses sorties crépusculaires, Sologne Nature a pour objectif de faire découvrir la diversité des espèces présentes sur le territoire, de mieux comprendre leurs modes de vie et leurs comportements, et de sensibiliser les participants aux enjeux de préservation des milieux naturels qui les accueillent.
Sortie gratuite et ouverte à tous
Inscriptions obligatoires, places limitées .
Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org
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English :
Take part in this twilight walk and try to hear and see the wildlife that wakes up when we fall asleep…
L’événement A la découverte de la faune crépusculaire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE
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