Sully-sur-Loire

A la découverte de la faune crépusculaire

Sully-sur-Loire Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 22:00:00

Date(s) :

2026-06-23

Participez à cette balade crépusculaire pour essayer d’entendre et de voir la faune qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons…

Il y a les animaux que nous pouvons croiser le jour, et ceux qui ne sortent qu’à la nuit tombée comme les chouettes ou les chauves-souris. Ceux-là sont bien plus discrets et plus difficiles à observer… Participez à cette balade crépusculaire pour essayer d’entendre et de voir la faune qui se réveille lorsque nous, nous nous endormons…

Avec ses sorties crépusculaires, Sologne Nature a pour objectif de faire découvrir la diversité des espèces présentes sur le territoire, de mieux comprendre leurs modes de vie et leurs comportements, et de sensibiliser les participants aux enjeux de préservation des milieux naturels qui les accueillent.

Sortie gratuite et ouverte à tous

Inscriptions obligatoires, places limitées .

Sully-sur-Loire 45600 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 alexandre.roubalay@sologne-nature.org

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English :

Take part in this twilight walk and try to hear and see the wildlife that wakes up when we fall asleep…

L’événement A la découverte de la faune crépusculaire Sully-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-05 par OT SULLY-SUR-LOIRE