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A la découverte de la ganterie chaumontaise, Office de Tourisme de Chaumont, Chaumont

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Chaumont · Chaumont

A la découverte de la ganterie chaumontaise, Office de Tourisme de Chaumont, Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme de Chaumont
Adresse
7 avenue du Général de Gaulle 52000 Chaumont
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
Utilisation du véhicule personnel de chacun des participants

A la découverte de la ganterie chaumontaise 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Chaumont Haute-Marne

Utilisation du véhicule personnel de chacun des participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie chaumontaise florissante au XIXème siècle.

Office de Tourisme de Chaumont 7 avenue du Général de Gaulle 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est
Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie…

©Anne Braud

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