A la découverte de la ganterie chaumontaise, Office de Tourisme de Chaumont, Chaumont
samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme de Chaumont · Chaumont
Informations pratiques
A la découverte de la ganterie chaumontaise 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Chaumont Haute-Marne
Utilisation du véhicule personnel de chacun des participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie chaumontaise florissante au XIXème siècle.
Office de Tourisme de Chaumont 7 avenue du Général de Gaulle 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est
Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie…
©Anne Braud
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