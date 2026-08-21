A la découverte de la ganterie chaumontaise, Office de Tourisme de Chaumont, Chaumont

Informations pratiques

A la découverte de la ganterie chaumontaise 19 et 20 septembre Office de Tourisme de Chaumont Haute-Marne

Utilisation du véhicule personnel de chacun des participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie chaumontaise florissante au XIXème siècle.

Office de Tourisme de Chaumont 7 avenue du Général de Gaulle 52000 Chaumont Chaumont 52000 Le Haut du Val Haute-Marne Grand Est

Un circuit guidé en compagnie d’un guide-conférencier, à travers la ville de Chaumont en voiture, permettra aux participants à la visite, de découvrir les principaux sites symbolisant cette industrie…

©Anne Braud