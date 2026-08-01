Petits pas grandes questions alimentation Chaumont
samedi 29 août 2026 · Chaumont
Informations pratiques
Chaumont
Petits pas grandes questions alimentation
1 rue du Docteur Michel Chaumont Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Tout public
Par Anne-Charlotte VAGNERRE, Diététicienne
Deux ateliers autour de plats fait maison équilibrés et simples à réaliser en famille.
Vous pourrez également trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez autour du repas de vos enfants.
Ateliers cuisine parents/enfants. 8 adultes + 8 enfant. .
1 rue du Docteur Michel Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64 haltegarderie.bouchardon@ville-chaumont.fr
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English :
L’événement Petits pas grandes questions alimentation Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont
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