Informations pratiques

Chaumont

Petits pas grandes questions alimentation

1 rue du Docteur Michel Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Par Anne-Charlotte VAGNERRE, Diététicienne

Deux ateliers autour de plats fait maison équilibrés et simples à réaliser en famille.

Vous pourrez également trouver des réponses à toutes les questions que vous vous posez autour du repas de vos enfants.

Ateliers cuisine parents/enfants. 8 adultes + 8 enfant. .

1 rue du Docteur Michel Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 41 64 haltegarderie.bouchardon@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Petits pas grandes questions alimentation Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont