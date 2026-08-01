UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Chaumont

Show pyrotechnique et musical Chaumont

samedi 29 août 2026 · Chaumont

Show pyrotechnique et musical Chaumont

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Parking du complexe palestra
Ville
52000 Chaumont
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Chaumont

Show pyrotechnique et musical

Parking du complexe palestra Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Tout public
Organisé par l’Agglomération de Chaumont.   .

Parking du complexe palestra Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00  courrier@ville-chaumont.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Show pyrotechnique et musical Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont

À voir aussi à Chaumont (Haute-Marne)