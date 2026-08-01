Informations pratiques

Chaumont

Show pyrotechnique et musical

Parking du complexe palestra Chaumont Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Tout public

Organisé par l’Agglomération de Chaumont. .

Parking du complexe palestra Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 30 60 00 courrier@ville-chaumont.fr

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English :

L’événement Show pyrotechnique et musical Chaumont a été mis à jour le 2026-08-06 par Antenne de Chaumont