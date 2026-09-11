A la découverte de la restauration de livres, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de tarentaize · Saint-Étienne
Informations pratiques
A la découverte de la restauration de livres Samedi 19 septembre, 13h00 Médiathèque de tarentaize Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Olga Rios, relieuse d’art, est invitée à faire des démonstrations de son métier. Observez l’avancement d’une restauration et les techniques propres à cette discipline.
Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/
Olga Rios, relieuse d’art, est invitée à faire des démonstrations de son métier. Observez l’avancement d’une restauration et les techniques propres à cette discipline.
© médiathèques municipales de Saint-Etienne
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