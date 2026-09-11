A la découverte de la restauration de livres, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

A la découverte de la restauration de livres Samedi 19 septembre, 13h00 Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Olga Rios, relieuse d’art, est invitée à faire des démonstrations de son métier. Observez l’avancement d’une restauration et les techniques propres à cette discipline.

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/

Olga Rios, relieuse d’art, est invitée à faire des démonstrations de son métier. Observez l’avancement d’une restauration et les techniques propres à cette discipline.

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