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Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

vendredi 18 septembre 2026 · Médiathèque de tarentaize · Saint-Étienne

Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer, Médiathèque de tarentaize, Saint-Étienne

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Médiathèque de tarentaize
Adresse
20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne
Ville
42000 Saint-Étienne
Département
Loire

Sauvegarder des documents anciens : raviver, résister, réimaginer 18 et 19 septembre Médiathèque de tarentaize Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Une exposition d’ouvrages patrimoniaux remarquables sortis des réserves, pour apprécier des livres anciens, rares et précieux. Ces documents sont parfois abîmés et fragiles. Face aux menaces du temps, il est nécessaire de les conserver pour l’avenir. Pour cela, la médiathèque fait appel à des relieurs, des restaurateurs ou encore des artistes du livre pour les consolider, les réparer et les embellir.

Médiathèque de tarentaize 20-24 rue Jo Gouttebarge 42000 Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes https://mediatheques.saint-etienne.fr/EXPLOITATION/
Une exposition d’ouvrages patrimoniaux remarquables sortis des réserves, pour apprécier des livres anciens, rares et précieux. Ces documents sont parfois abîmés et fragiles. Face aux menaces du il de…

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