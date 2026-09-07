Navigation sur Internet – initiation, L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize, Saint-Étienne
vendredi 11 septembre 2026 · L'@telier Numérique - Médiathèque de Tarentaize · Saint-Étienne
Informations pratiques
Navigation sur Internet – initiation Vendredi 11 septembre, 10h00 L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:15:00+02:00
Fin : 2026-09-11T10:00:00+02:00 – 2026-09-11T11:15:00+02:00
Le 11/09/2026 de 10:00 à 11:15 Catégorie Culture numérique
Espace numérique « Le Combo » (Tarentaize)
Public visé : 12 ans et +
Conditions :
Sur présentation d’une carte de médiathèque en cours de validité.
Public : à partir de 12 ans accompagné.
Sur inscription :
en ligne
aux horaires d’ouverture : 04 77 43 09 91 ou sur place.
Description
Venez vous initier à l’utilisation d’internet, en apprenant à naviguer sur le web.
Source : https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2449/navigation-sur-internet
L’@telier Numérique – Médiathèque de Tarentaize 20 – 24, rue Jo Gouttebarge, Saint-Étienne Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes http://mediatheques.saint-etienne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 77 43 09 91 »}] [{« link »: « https://mediatheques.saint-etienne.fr/Default/doc/CALENDAR/2449/navigation-sur-internet »}]
Venez vous initier à l’utilisation d’internet, en apprenant à naviguer sur le web.
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