A la découverte de la tortue Cistude d’Europe Marais du Vigueirat Arles

Dimanche 17 mai 2026 de 10h à 11h30. Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

A la découverte de l’unique espèce de tortue d’eau douce française

Les Marais du Vigueirat abritent une importante population de tortue aquatique qui vit dans les marais, la Cistude d’Europe. Avec un guide naturaliste, au fil de l’eau et le long d’un sentier ombragé, venez l’admirer dans son habitat naturel, et en apprendre plus sur ce reptile protégé.



• Une visite à l’ombre des arbres et dans la fraicheur du marais

• Une sortie idéale pour les familles

• Une visite accessible aux personnes à mobilité réduite

• Un guide naturaliste vous fera partager toutes ses connaissances sur l’espèce

• L’accès aux sentiers de l’Étourneau est INCLUS dans le tarif



Accompagné d’un guide naturaliste, vous partirez à la recherche de la Cistude d’Europe.Vous allez parcourir un sentier pédestre de moins de 500m, ombragté et entièrement sur pilotis, accessible aux personnes à lmobilité réduite, aux fauteuils roulants et aux poussettes. Le ticket de cette visite vous donne accès à l’ensemble des sentiers de l’Étourneau pour le reste de la journée. .

Marais du Vigueirat Chemin de l’Etourneau Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 71 44 23 contact@festival-camargue.fr

English :

Discovering France’s only freshwater turtle species

