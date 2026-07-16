A la découverte de l’église de Saint-Aignan de Chaumont, Eglise Saint-Aignan, Chaumont
dimanche 20 septembre 2026 · Eglise Saint-Aignan · Chaumont
Informations pratiques
A la découverte de l’église de Saint-Aignan de Chaumont Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Eglise Saint-Aignan Haute-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture exceptionnelle de l’église par l’association des habitants du quartier de Saint-Aignan. Visite libre.
Eglise Saint-Aignan 2 rue des pinsons 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Église bâtie au XIIIème siècle, entourée d’un cimetière. A l’intérieur, retable d’autel en bois doré et marbre commandé à Jean-Baptiste Bouchardon en 1735.
Ouverture exceptionnelle de l’église par l’association des habitants du quartier de Saint-Aignan. Visite libre.
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