A la découverte de l’église de Saint-Aignan de Chaumont, Eglise Saint-Aignan, Chaumont

Informations pratiques

A la découverte de l’église de Saint-Aignan de Chaumont Dimanche 20 septembre, 09h00, 14h00 Eglise Saint-Aignan Haute-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture exceptionnelle de l’église par l’association des habitants du quartier de Saint-Aignan. Visite libre.

Eglise Saint-Aignan 2 rue des pinsons 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est Église bâtie au XIIIème siècle, entourée d’un cimetière. A l’intérieur, retable d’autel en bois doré et marbre commandé à Jean-Baptiste Bouchardon en 1735.

Ouverture exceptionnelle de l’église par l’association des habitants du quartier de Saint-Aignan. Visite libre.

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