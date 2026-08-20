À la découverte de l’Église Saint-Sulpice-et-Notre-Dame, Église Saint-Sulpice et Notre-Dame, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

À la découverte de l’Église Saint-Sulpice-et-Notre-Dame Dimanche 20 septembre, 15h00 Église Saint-Sulpice et Notre-Dame Seine-St-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Participez à une visite guidée animée par le service Archives et Patrimoine pour découvrir l’histoire et l’architecture de l’Église Saint-Sulpice-et-Notre-Dame construite à partir du XIIe siècle et inscrite au titre des monuments historiques.

Église Saint-Sulpice et Notre-Dame 19 Av. du Baron Louis, 93160 Noisy-le-Grand, France Noisy-le-Grand 93160 Quartier Nord Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/7635-visite-guidee-a-la-decouverte-de-l-eglise-saint-sulpice-et-notre-dame-journees-du-patrimoine.html »}] Église érigée à l’aplomb d’un premier oratoire chrétien attesté dès le VIe siècle. Sur cet emplacement, les religieux de Saint-Martin-des-Champs décident de construire une nouvelle église. Un clocher, de style roman, commencé vers 1130-1140, marque la première phase de construction de l’église. Les travaux se poursuivent avec la nef et le choeur vers 1245. L’église comprend une nef à trois vaisseaux de cinq travées sans transept et un choeur de deux travées avec son bas-côté sud voûté d’arêtes, terminé par un chevet plat. Le bas-côté nord, voûté d’ogives, est clos par une abside en cul de four. En 1484, l’église reçoit sa dédicace ; cette date marque peut-être l’achèvement des travaux, et notamment de la voûte en berceau avec la frise ornementale qui marque la corniche. Des restaurations ont été menées en 1760 par le maçon Pierre Grognet. Au XXe siècle, nouvelles restaurations (toiture et une partie de la charpente restaurées en 1979).

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