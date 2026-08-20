Visite des coulisses de l’Espace Michel-Simon, Espace Michel Simon, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Visite des coulisses de l’Espace Michel-Simon Samedi 19 septembre, 09h30, 11h30, 14h00, 16h00 Espace Michel Simon Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Participez à une visite des coulisses de l’Espace Michel-Simon, à la découverte des métiers du théâtre.

Espace Michel Simon 16 Av. Emile Cossonneau, 93160 Noisy-le-Grand, France Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6585-cote-coulisses-l-espace-michel-simon-journees-du-patrimoine.html »}]

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