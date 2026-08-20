À la découverte du Fort de Villiers, Fort de Villiers, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

À la découverte du Fort de Villiers Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Fort de Villiers Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Participez à une visite guidée animée par le service Archives et Patrimoine pour découvrir l’histoire du Fort de Villiers (de type Séré de Rivières, 1880), labellisé Patrimoine d’intérêt régional.

Départs à 10h, 10h30 et 14h30. Durée : 1h30.

Fort de Villiers Rue Paul-Belmondo 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Sud Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/10037-visite-guidee-a-la-decouverte-du-fort-de-villiers-journees-du-patrimoine.html »}]

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