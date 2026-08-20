Visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet, Conservatoire Maurice-Baquet, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

Visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Conservatoire Maurice-Baquet Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:50:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:50:00+02:00

Participez à une visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet.

Conservatoire Maurice-Baquet 1 mail Gallieni 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6593-visite-coulisses-du-conservatoire-maurice-baquet-journees-du-patrimoine.html »}]

Visite commentée