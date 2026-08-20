Visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet, Conservatoire Maurice-Baquet, Noisy-le-Grand
dimanche 20 septembre 2026 · Conservatoire Maurice-Baquet · Noisy-le-Grand
Informations pratiques
Visite des coulisses du conservatoire Maurice-Baquet Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00, 12h00 Conservatoire Maurice-Baquet Seine-Saint-Denis
Lien d’inscription disponible ultérieurement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:50:00+02:00
Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:50:00+02:00
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Visite commentée
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