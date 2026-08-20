À la découverte des Espaces d’Abraxas, Maison pour tous Ricardo Bofill, Noisy-le-Grand

Informations pratiques

À la découverte des Espaces d’Abraxas 19 et 20 septembre Maison pour tous Ricardo Bofill Seine-Saint-Denis

Lien d’inscription disponible ultérieurement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Participez à une visite commentée des Espaces d’Abraxas (Palacio, Arc, Théâtre) de l’architecte Ricardo Bofill en compagnie du guide Samir Rouab.

Maison pour tous Ricardo Bofill 1 place des Fédérés 93160 Noisy-le-Grand Noisy-le-Grand 93160 Quartier Ouest Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/6588-a-la-decouverte-des-espaces-dabraxas-journees-du-patrimoine.html »}]

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