A la découverte de l’Opéra de Lyon, Opéra de Lyon, Lyon

Informations pratiques

A la découverte de l’Opéra de Lyon Dimanche 20 septembre, 10h00 Opéra de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment et les métiers qui donnent vie aux arts de la scène de l’Opéra national de Lyon. La visite commentée montrera comment l’architecture de Jean Nouvel instaure un dialogue entre tradition et modernité. Elle explorera les 18 étages d’un lieu où travaillent semble artistes, techniciens et techniciennes, personnels administratifs pour penser, créer et offrir aux publics des oeuvres d’hier et d’aujourd’hui.

Pour le programme détaillé et les réservations, rendez-vous sur notre site www.opera-lyon.com

Opéra de Lyon 1 place de la comédie, 69001 Lyon Lyon 69001 Terreaux Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0469855454 https://www.opera-lyon.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.opera-lyon.com »}] [{« link »: « http://www.opera-lyon.com »}, {« link »: « http://%C2%A7opera-lyon.com »}] Situé au centre ville dans le quartier des Terreaux, au pied des pentes de la Croix-Rousse et au bord du Rhône, l’Opéra national de Lyon mêle l’architecture néoclassique XIXe siècle et le parti-pris résolument contemporain de sa rénovation réalisée par Jean Nouvel entre 1989 et 1993. Métro A, arrête « Hotel de Ville »

A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le bâtiment et les métiers qui donnent vie aux arts de la scène de l’Opéra national de Lyon. La visite commentée montrera comment…

©Patrick Tourneboeuf