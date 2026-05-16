À la découverte de l’univers du dessin & de la peinture – Association Le Coquillage et l’Oreille Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-20 09:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

Venez découvrir l’association Le coquillage et l’oreille : ses enseignements, son ambiance !A cette occasion, venez voir également l’exposition des élèves de l’association.

Atelier Le Coquillage et l’Oreille Nantes 44200



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