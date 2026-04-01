A la découverte des amphibiens soirée immersive Villeneuve
A la découverte des amphibiens soirée immersive Villeneuve jeudi 30 avril 2026.
Villeneuve
A la découverte des amphibiens soirée immersive
Villeneuve Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-04-30
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, plongez au cœur de la vie secrète des mares et découvrez le monde des grenouilles, tritons et salamandres lors d’une sortie exceptionnelle !
Une présentation interactive pour découvrir le cycle de vie, les habitats et l’importance écologique des amphibiens. Une sortie nocturne encadrée par des naturalistes passionnés pour observer ces espèces discrètes dans leur habitat naturel. Des conseils pratiques pour mieux protéger ces espèces fragiles et contribuer à la préservation de la biodiversité locale. La découverte du Programme Trame bleue, consacré à la conservation et à la restauration des mares du Villeneuvois.
Prévoir des vêtements chauds et imperméables, des bottes et une lampe frontale.
Places limitées ! Inscription obligatoire. .
Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 5 65 73 57 20 fdc12@chasseurdefrance.com
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English :
As part of World Wetlands Day, dive into the secret life of ponds and discover the world of frogs, newts and salamanders during an exceptional outing!
L’événement A la découverte des amphibiens soirée immersive Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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