La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve
La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve samedi 2 mai 2026.
Villeneuve
La Chevauchée de l’Ouest Aveyron
Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-02
Troisième édition de cette course d’endurance équestre sur le territoire villeneuvois.
Sur deux jours
Le samedi épreuves amateur club préparatoire. 20 à 80km
Le dimanche épreuves SHF préparatoire. 20 à 80km
Sur place buvette et restauration seront proposés. .
Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 79 54 05 44 chevaucheeouestaveyron@gmail.com
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English :
Third edition of this equestrian endurance race in Villeneuve.
L’événement La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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