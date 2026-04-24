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La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve

La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve

La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve samedi 2 mai 2026.

Adresse : Faubourg du Grès

Ville : 12260 Villeneuve

Département : Aveyron

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Tarif :

Villeneuve

La Chevauchée de l’Ouest Aveyron

Faubourg du Grès Villeneuve Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-02

Troisième édition de cette course d’endurance équestre sur le territoire villeneuvois.
Sur deux jours
Le samedi épreuves amateur club préparatoire. 20 à 80km
Le dimanche épreuves SHF préparatoire. 20 à 80km
Sur place buvette et restauration seront proposés.   .

Faubourg du Grès Villeneuve 12260 Aveyron Occitanie +33 6 79 54 05 44  chevaucheeouestaveyron@gmail.com

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English :

Third edition of this equestrian endurance race in Villeneuve.

L’événement La Chevauchée de l’Ouest Aveyron Villeneuve a été mis à jour le 2026-04-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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