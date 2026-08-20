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À la découverte des archives du web, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Guadeloupe · Gourbeyre

À la découverte des archives du web, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Archives départementales de la Guadeloupe
Adresse
Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France
Ville
97113 Gourbeyre
Département
Guadeloupe

À la découverte des archives du web Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

Saviez-vous que le web est archivé par la Bibliothèque nationale de France ?
Saviez-vous que les archives du web français sont accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe ?
Vous souhaitez en savoir davantage ? Cet atelier est fait pour vous!
Nous parcourrons ensemble les archives de l’Internet à la recherche des premiers sites web de Guadeloupe.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.
Saviez-vous que le web est archivé par la Bibliothèque nationale de France ? Saviez-vous que les archives du web français sont accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe ?

©BnF

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