À la découverte des archives du web, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre

Informations pratiques

À la découverte des archives du web Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00

Saviez-vous que le web est archivé par la Bibliothèque nationale de France ?

Saviez-vous que les archives du web français sont accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe ?

Vous souhaitez en savoir davantage ? Cet atelier est fait pour vous!

Nous parcourrons ensemble les archives de l’Internet à la recherche des premiers sites web de Guadeloupe.

Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.

Saviez-vous que le web est archivé par la Bibliothèque nationale de France ? Saviez-vous que les archives du web français sont accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe ?

©BnF