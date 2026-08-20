À la découverte des archives du web, Archives départementales de la Guadeloupe, Gourbeyre
samedi 19 septembre 2026 · Archives départementales de la Guadeloupe · Gourbeyre
Informations pratiques
À la découverte des archives du web Samedi 19 septembre, 14h00 Archives départementales de la Guadeloupe Guadeloupe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:45:00+02:00
Saviez-vous que le web est archivé par la Bibliothèque nationale de France ?
Saviez-vous que les archives du web français sont accessibles aux Archives départementales de la Guadeloupe ?
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Archives départementales de la Guadeloupe Rue des Archives, 97113 Gourbeyre, France Gourbeyre 97113 Guadeloupe Guadeloupe 590590811302 http://www.archivesguadeloupe.fr Officiellement créées à la Guadeloupe par l’arrêté préfectoral du 23 août 1951, les Archives départementales assurent aujourd’hui les missions d’un service administratif et celle d’un service scientifique et culturel.
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©BnF
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