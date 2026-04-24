A la découverte des arts afro-péruviens, La Chiffonne’Rit, Bordeaux

A la découverte des arts afro-péruviens 19 – 28 mai La Chiffonne’Rit Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T14:00:00+02:00 – 2026-05-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T14:00:00+02:00 – 2026-05-28T18:00:00+02:00

Par : Taqui

L’association Taqui propose de découvrir la culture afro-péruvienne à travers les arts visuels. En effet, si la culture afro-péruvienne, issue du métissage entre Espagnols, Africains et Amérindiens durant l’époque coloniale, est bien étudiée en musique et en littérature, les arts visuels afro-péruviens restent peu explorés dans la recherche académique. Au programme : exposition, concert, conférence et documentaire.

Evènement organisé dans le cadre des Semaines de l’Amérique latine et des Caraïbes 2026 (SALC 2026).

La Chiffonne’Rit 77 Rue Reinette, Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « cesarsantac@yahoo.fr »}]

Découverte de la culture afro-péruvienne à travers les arts visuels SALC Pérou