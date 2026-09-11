A la découverte des Ateliers d’art du Louvre, Ateliers d’art du musée du Louvre, Paris

Informations pratiques

A la découverte des Ateliers d’art du Louvre 19 et 20 septembre Ateliers d’art du musée du Louvre Paris

Groupes de 25 personnes maximum. Les participants doivent arriver au minimum 20mn avant le début de la visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:10:00+02:00 – 2026-09-20T17:40:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026 les ateliers d’art du musée du Louvre ouvrent exceptionnellement leurs portes afin de partager leurs savoir-faire les 19 et 20 septembre.

Les visites durent 3h30.

Ateliers d’art du musée du Louvre Face au 166 rue de Rivoli 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l’Auxerrois Paris Île-de-France https://www.louvre.fr [{« type »: « link », « value »: « https://ticket.louvre.fr »}] Ateliers d’art du Musée du Louvre.

Ouverture exceptionnelle des portes des ateliers d’art au service de la présentation des collections.

Visite commentée et démonstrations de savoir-faire

© 2023 Musée du Louvre / Florence Brochoire