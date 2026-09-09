Le témoin Théâtre Comédie Bastille PARIS

Informations pratiques

C’est la quatrième fois que Thomas est témoin d’un mariage.

Il y a les éternels seconds… et les éternels témoins.

Mais cette fois, lors du discours attendu, Thomas n’a rien écrit.

Tout est en lui. Tout est prêt à éclater.

Du collège où il a rencontré Vincent aux premières nuits en discothèque, du bac aux vacances en Grèce, Thomas se souvient de tout. Lui, fils d’ouvrier. Vincent, issu d’un grand milieu. Tout semblait les opposer, et pourtant, les années les ont liés.

Mais sous les souvenirs affleure un événement enfoui.

Peu à peu, le discours bascule.

La comédie se fissure, la parole dérape, et une vérité surgit.

Une vérité glaçante, longtemps tue, dont Thomas a été le témoin.

Seul en scène, face aux invités comme au public, il fait de ce moment un espace de révélation.

Ce qui devait être une fête devient un instant de bascule.

« Le Témoin » interroge la mémoire, le silence et la responsabilité.

Que fait-on de ce que l’on a vu ?

À quel moment devient-on complice en se taisant ?

Entre humour, tension et émotion, le spectacle entraîne le spectateur dans une expérience directe, où chacun est amené à écouter, ressentir… et se positionner.

Amis depuis vingt ans. L’un se marie. L’autre est son témoin.

Un discours de mariage fait surgir des secrets.

Du mercredi 09 septembre 2026 au mercredi 30 décembre 2026 :

samedi

de 15h00 à 16h10

mercredi

de 19h00 à 20h10

payant

1ère cat : 40 € – 2ème cat : 30 €

Habitants du 11ème arr. : 12.50 €

Moins de 26 ans

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T22:00:00+02:00

fin : 2026-12-30T21:10:00+01:00

Date(s) : 2026-09-09T19:00:00+02:00_2026-09-09T20:10:00+02:00;2026-09-12T15:00:00+02:00_2026-09-12T16:10:00+02:00;2026-09-16T19:00:00+02:00_2026-09-16T20:10:00+02:00;2026-09-19T15:00:00+02:00_2026-09-19T16:10:00+02:00;2026-09-23T19:00:00+02:00_2026-09-23T20:10:00+02:00;2026-09-26T15:00:00+02:00_2026-09-26T16:10:00+02:00;2026-09-30T19:00:00+02:00_2026-09-30T20:10:00+02:00;2026-10-03T15:00:00+02:00_2026-10-03T16:10:00+02:00;2026-10-07T19:00:00+02:00_2026-10-07T20:10:00+02:00;2026-10-10T15:00:00+02:00_2026-10-10T16:10:00+02:00;2026-10-14T19:00:00+02:00_2026-10-14T20:10:00+02:00;2026-10-17T15:00:00+02:00_2026-10-17T16:10:00+02:00;2026-10-21T19:00:00+02:00_2026-10-21T20:10:00+02:00;2026-10-24T15:00:00+02:00_2026-10-24T16:10:00+02:00;2026-10-28T19:00:00+02:00_2026-10-28T20:10:00+02:00;2026-10-31T15:00:00+02:00_2026-10-31T16:10:00+02:00;2026-11-04T19:00:00+02:00_2026-11-04T20:10:00+02:00;2026-11-07T15:00:00+02:00_2026-11-07T16:10:00+02:00;2026-11-11T19:00:00+02:00_2026-11-11T20:10:00+02:00;2026-11-14T15:00:00+02:00_2026-11-14T16:10:00+02:00;2026-11-18T19:00:00+02:00_2026-11-18T20:10:00+02:00;2026-11-21T15:00:00+02:00_2026-11-21T16:10:00+02:00;2026-11-25T19:00:00+02:00_2026-11-25T20:10:00+02:00;2026-11-28T15:00:00+02:00_2026-11-28T16:10:00+02:00;2026-12-02T19:00:00+02:00_2026-12-02T20:10:00+02:00;2026-12-05T15:00:00+02:00_2026-12-05T16:10:00+02:00;2026-12-09T19:00:00+02:00_2026-12-09T20:10:00+02:00;2026-12-12T15:00:00+02:00_2026-12-12T16:10:00+02:00;2026-12-16T19:00:00+02:00_2026-12-16T20:10:00+02:00;2026-12-19T15:00:00+02:00_2026-12-19T16:10:00+02:00;2026-12-23T19:00:00+02:00_2026-12-23T20:10:00+02:00;2026-12-26T15:00:00+02:00_2026-12-26T16:10:00+02:00;2026-12-30T19:00:00+02:00_2026-12-30T20:10:00+02:00

Théâtre Comédie Bastille 5 RUE NICOLAS APPERT 75011 ClimatiséPARIS

https://www.comedie-bastille.com +33148075207 caisse@comedie-bastille.com



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