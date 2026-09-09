Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris

Informations pratiques

Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langue.

Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca

accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement

et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.

Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.

Un cours collectif où les enfants découvrent de façon ludique:

Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps

Musique: chants et instruments traditionnels

Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação

Samba de Roda traditionnelle

Initiation à la musique de la Capoeira Angola : les enfants apprennent à jouer des instruments traditionnels et à découvrir le rythme et chansons de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !

Inscription

Inscriptions ouvertes !

✅L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.

Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :

mercredi

de 18h00 à 20h00

payant

Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 111 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T21:00:00+02:00

fin : 2027-06-30T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-16T18:00:00+02:00_2026-09-16T20:00:00+02:00;2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-30T18:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-07T18:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-14T18:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-21T18:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-28T18:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-11-04T18:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-11T18:00:00+02:00_2026-11-11T20:00:00+02:00;2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00;2026-11-25T18:00:00+02:00_2026-11-25T20:00:00+02:00;2026-12-02T18:00:00+02:00_2026-12-02T20:00:00+02:00;2026-12-09T18:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00;2026-12-16T18:00:00+02:00_2026-12-16T20:00:00+02:00;2026-12-23T18:00:00+02:00_2026-12-23T20:00:00+02:00;2026-12-30T18:00:00+02:00_2026-12-30T20:00:00+02:00;2027-01-06T18:00:00+02:00_2027-01-06T20:00:00+02:00;2027-01-13T18:00:00+02:00_2027-01-13T20:00:00+02:00;2027-01-20T18:00:00+02:00_2027-01-20T20:00:00+02:00;2027-01-27T18:00:00+02:00_2027-01-27T20:00:00+02:00;2027-02-03T18:00:00+02:00_2027-02-03T20:00:00+02:00;2027-02-10T18:00:00+02:00_2027-02-10T20:00:00+02:00;2027-02-17T18:00:00+02:00_2027-02-17T20:00:00+02:00;2027-02-24T18:00:00+02:00_2027-02-24T20:00:00+02:00;2027-03-03T18:00:00+02:00_2027-03-03T20:00:00+02:00;2027-03-10T18:00:00+02:00_2027-03-10T20:00:00+02:00;2027-03-17T18:00:00+02:00_2027-03-17T20:00:00+02:00;2027-03-24T18:00:00+02:00_2027-03-24T20:00:00+02:00;2027-03-31T18:00:00+02:00_2027-03-31T20:00:00+02:00;2027-04-07T18:00:00+02:00_2027-04-07T20:00:00+02:00;2027-04-14T18:00:00+02:00_2027-04-14T20:00:00+02:00;2027-04-21T18:00:00+02:00_2027-04-21T20:00:00+02:00;2027-04-28T18:00:00+02:00_2027-04-28T20:00:00+02:00;2027-05-05T18:00:00+02:00_2027-05-05T20:00:00+02:00;2027-05-12T18:00:00+02:00_2027-05-12T20:00:00+02:00;2027-05-19T18:00:00+02:00_2027-05-19T20:00:00+02:00;2027-05-26T18:00:00+02:00_2027-05-26T20:00:00+02:00;2027-06-02T18:00:00+02:00_2027-06-02T20:00:00+02:00;2027-06-09T18:00:00+02:00_2027-06-09T20:00:00+02:00;2027-06-16T18:00:00+02:00_2027-06-16T20:00:00+02:00;2027-06-23T18:00:00+02:00_2027-06-23T20:00:00+02:00;2027-06-30T18:00:00+02:00_2027-06-30T20:00:00+02:00

Gymnase Julie Vlasto ex Delessert 8, passage Delessert 75010 Paris

+33666561390 cedanze.paris@hotmail.com



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