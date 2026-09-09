UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris

mercredi 9 septembre 2026 · Gymnase Julie Vlasto ex Delessert · Paris

Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 30 juin 2027
Lieu
Gymnase Julie Vlasto ex Delessert
Adresse
8, passage Delessert
Ville
75010 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text">Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !</p>

Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langue.

Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca
accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement
et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.

Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.

Un cours collectif où les enfants découvrent de façon ludique:

  • Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps
  • Musique: chants et instruments traditionnels
  • Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação
  • Samba de Roda traditionnelle
instruments musicaux, enfants, capoeira Angola, Mestre Faísca, mouvements
Initiation à la musique de la Capoeira Angola : les enfants apprennent à jouer des instruments traditionnels et à découvrir le rythme et chansons de la Capoeira Angola. ; Crédits : ©CEDANZE

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !

Inscription

Inscriptions ouvertes !

✅L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.
Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 18h00 à 20h00
payant

Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !

Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 111 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T21:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-16T18:00:00+02:00_2026-09-16T20:00:00+02:00;2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-30T18:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-07T18:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-14T18:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-21T18:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-28T18:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-11-04T18:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-11T18:00:00+02:00_2026-11-11T20:00:00+02:00;2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00;2026-11-25T18:00:00+02:00_2026-11-25T20:00:00+02:00;2026-12-02T18:00:00+02:00_2026-12-02T20:00:00+02:00;2026-12-09T18:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00;2026-12-16T18:00:00+02:00_2026-12-16T20:00:00+02:00;2026-12-23T18:00:00+02:00_2026-12-23T20:00:00+02:00;2026-12-30T18:00:00+02:00_2026-12-30T20:00:00+02:00;2027-01-06T18:00:00+02:00_2027-01-06T20:00:00+02:00;2027-01-13T18:00:00+02:00_2027-01-13T20:00:00+02:00;2027-01-20T18:00:00+02:00_2027-01-20T20:00:00+02:00;2027-01-27T18:00:00+02:00_2027-01-27T20:00:00+02:00;2027-02-03T18:00:00+02:00_2027-02-03T20:00:00+02:00;2027-02-10T18:00:00+02:00_2027-02-10T20:00:00+02:00;2027-02-17T18:00:00+02:00_2027-02-17T20:00:00+02:00;2027-02-24T18:00:00+02:00_2027-02-24T20:00:00+02:00;2027-03-03T18:00:00+02:00_2027-03-03T20:00:00+02:00;2027-03-10T18:00:00+02:00_2027-03-10T20:00:00+02:00;2027-03-17T18:00:00+02:00_2027-03-17T20:00:00+02:00;2027-03-24T18:00:00+02:00_2027-03-24T20:00:00+02:00;2027-03-31T18:00:00+02:00_2027-03-31T20:00:00+02:00;2027-04-07T18:00:00+02:00_2027-04-07T20:00:00+02:00;2027-04-14T18:00:00+02:00_2027-04-14T20:00:00+02:00;2027-04-21T18:00:00+02:00_2027-04-21T20:00:00+02:00;2027-04-28T18:00:00+02:00_2027-04-28T20:00:00+02:00;2027-05-05T18:00:00+02:00_2027-05-05T20:00:00+02:00;2027-05-12T18:00:00+02:00_2027-05-12T20:00:00+02:00;2027-05-19T18:00:00+02:00_2027-05-19T20:00:00+02:00;2027-05-26T18:00:00+02:00_2027-05-26T20:00:00+02:00;2027-06-02T18:00:00+02:00_2027-06-02T20:00:00+02:00;2027-06-09T18:00:00+02:00_2027-06-09T20:00:00+02:00;2027-06-16T18:00:00+02:00_2027-06-16T20:00:00+02:00;2027-06-23T18:00:00+02:00_2027-06-23T20:00:00+02:00;2027-06-30T18:00:00+02:00_2027-06-30T20:00:00+02:00

Gymnase Julie Vlasto ex Delessert 8, passage Delessert  75010 Paris
+33666561390 cedanze.paris@hotmail.com


Afficher la carte du lieu Gymnase Julie Vlasto ex Delessert et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)