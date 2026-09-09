Cours de Capoeira Angola traditionnelle avec Mestre Faísca Gymnase Julie Vlasto ex Delessert Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Gymnase Julie Vlasto ex Delessert · Paris
Informations pratiques
Sans oublier l’autodéfense d’un art martial et l’initiation à une langue étrangère d’un cours de langue.
Avec une formation auprès d’un grand maître de capoeira, une grande expérience et sensibilité, MestreFaísca
accompagne chaque élève avec une attention particulière, sans jugement
et avec le souci de faire progresser chacun à son propre rythme.
Dans nos cours la bienveillance est une priorité absolue.
Un cours collectif où les enfants découvrent de façon ludique:
- Mouvements d’attaque, de défense et équilibre du corps
- Musique: chants et instruments traditionnels
- Mise en pratique de tous les éléments : roda ou vadiação
- Samba de Roda traditionnelle
RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT le cours de votre enfant !
Inscriptions ouvertes !
✅L’agilité d’un cours de sport, la coordination et créativité d’un cours de musique, l’expression corporelle d’un cours de danse. L’activité qui réunit tout ce qu’un parent cherche à développer chez son fils de façon ludique.
Du lundi 07 septembre 2026 au mercredi 30 juin 2027 :
mercredi
de 18h00 à 20h00
payant
Contactez nous pour connaître les inscriptions, forfaits et tarifs !
Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 111 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T21:00:00+02:00
fin : 2027-06-30T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T18:00:00+02:00_2026-09-09T20:00:00+02:00;2026-09-16T18:00:00+02:00_2026-09-16T20:00:00+02:00;2026-09-23T18:00:00+02:00_2026-09-23T20:00:00+02:00;2026-09-30T18:00:00+02:00_2026-09-30T20:00:00+02:00;2026-10-07T18:00:00+02:00_2026-10-07T20:00:00+02:00;2026-10-14T18:00:00+02:00_2026-10-14T20:00:00+02:00;2026-10-21T18:00:00+02:00_2026-10-21T20:00:00+02:00;2026-10-28T18:00:00+02:00_2026-10-28T20:00:00+02:00;2026-11-04T18:00:00+02:00_2026-11-04T20:00:00+02:00;2026-11-11T18:00:00+02:00_2026-11-11T20:00:00+02:00;2026-11-18T18:00:00+02:00_2026-11-18T20:00:00+02:00;2026-11-25T18:00:00+02:00_2026-11-25T20:00:00+02:00;2026-12-02T18:00:00+02:00_2026-12-02T20:00:00+02:00;2026-12-09T18:00:00+02:00_2026-12-09T20:00:00+02:00;2026-12-16T18:00:00+02:00_2026-12-16T20:00:00+02:00;2026-12-23T18:00:00+02:00_2026-12-23T20:00:00+02:00;2026-12-30T18:00:00+02:00_2026-12-30T20:00:00+02:00;2027-01-06T18:00:00+02:00_2027-01-06T20:00:00+02:00;2027-01-13T18:00:00+02:00_2027-01-13T20:00:00+02:00;2027-01-20T18:00:00+02:00_2027-01-20T20:00:00+02:00;2027-01-27T18:00:00+02:00_2027-01-27T20:00:00+02:00;2027-02-03T18:00:00+02:00_2027-02-03T20:00:00+02:00;2027-02-10T18:00:00+02:00_2027-02-10T20:00:00+02:00;2027-02-17T18:00:00+02:00_2027-02-17T20:00:00+02:00;2027-02-24T18:00:00+02:00_2027-02-24T20:00:00+02:00;2027-03-03T18:00:00+02:00_2027-03-03T20:00:00+02:00;2027-03-10T18:00:00+02:00_2027-03-10T20:00:00+02:00;2027-03-17T18:00:00+02:00_2027-03-17T20:00:00+02:00;2027-03-24T18:00:00+02:00_2027-03-24T20:00:00+02:00;2027-03-31T18:00:00+02:00_2027-03-31T20:00:00+02:00;2027-04-07T18:00:00+02:00_2027-04-07T20:00:00+02:00;2027-04-14T18:00:00+02:00_2027-04-14T20:00:00+02:00;2027-04-21T18:00:00+02:00_2027-04-21T20:00:00+02:00;2027-04-28T18:00:00+02:00_2027-04-28T20:00:00+02:00;2027-05-05T18:00:00+02:00_2027-05-05T20:00:00+02:00;2027-05-12T18:00:00+02:00_2027-05-12T20:00:00+02:00;2027-05-19T18:00:00+02:00_2027-05-19T20:00:00+02:00;2027-05-26T18:00:00+02:00_2027-05-26T20:00:00+02:00;2027-06-02T18:00:00+02:00_2027-06-02T20:00:00+02:00;2027-06-09T18:00:00+02:00_2027-06-09T20:00:00+02:00;2027-06-16T18:00:00+02:00_2027-06-16T20:00:00+02:00;2027-06-23T18:00:00+02:00_2027-06-23T20:00:00+02:00;2027-06-30T18:00:00+02:00_2027-06-30T20:00:00+02:00
Gymnase Julie Vlasto ex Delessert 8, passage Delessert 75010 Paris
+33666561390 cedanze.paris@hotmail.com
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