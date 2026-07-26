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Pop Up Créatrices : plus de 20 créatrices françaises réunies au cœur du quartier Opéra en septembre Pop Up Créatrices Paris

mardi 1 septembre 2026 · Pop Up Créatrices · Paris

Pop Up Créatrices : plus de 20 créatrices françaises réunies au cœur du quartier Opéra en septembre Pop Up Créatrices Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Pop Up Créatrices
Adresse
27 passage Choiseul
Ville
75002 Paris
Département
Paris

Pendant un mois, venez découvrir l’univers de plus
de 20 créatrices françaises réunies dans une boutique éphémère au cœur du
quartier Opéra, dans un passage couvert classé monument historique.

Accessoires, Bijoux, Bougies, Cadeaux, Déco, Food,
Illustrations, Mode, Papeterie, Souvenirs de Paris et bien d’autres créations
originales. Toutes les pièces sont faites main et imaginées avec passion en
France, en exemplaires uniques ou en petites séries.

Où ? 27 Passage Choiseul 75002 Paris

Quand ? du 1er au 30 septembre de 10h à 19h

Inauguration le vendredi 4 septembre à partir de 17h

Cocktail de clôture le samedi 26 septembre à partir de 18h

Entrée libre, Pet Friendly

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau unique, d’une
création artisanale ou simplement curieux de rencontrer des créatrices
passionnées, ce pop-up est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire du
Made in France, de soutenir l’artisanat local et de trouver la perle rare que
vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Nous avons hâte de vous accueillir !

Pour soutenir l’artisanat local, le savoir-faire du Made in France et trouver la perle rare que tu ne trouveras nulle part ailleurs, viens au Pop Up de la rentrée à Paris !
Du mardi 01 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 19h00
Fermé le dimanche 27 septembre 2026
Fermé le dimanche 20 septembre 2026
Fermé le dimanche 13 septembre 2026
Fermé le dimanche 06 septembre 2026
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T19:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-07T10:00:00+02:00_2026-09-07T19:00:00+02:00;2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00

Pop Up Créatrices 27 passage Choiseul  75002 Paris
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