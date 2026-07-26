Pop Up Créatrices : plus de 20 créatrices françaises réunies au cœur du quartier Opéra en septembre Pop Up Créatrices Paris

Informations pratiques

Pendant un mois, venez découvrir l’univers de plus

de 20 créatrices françaises réunies dans une boutique éphémère au cœur du

quartier Opéra, dans un passage couvert classé monument historique.

Accessoires, Bijoux, Bougies, Cadeaux, Déco, Food,

Illustrations, Mode, Papeterie, Souvenirs de Paris et bien d’autres créations

originales. Toutes les pièces sont faites main et imaginées avec passion en

France, en exemplaires uniques ou en petites séries.

Où ? 27 Passage Choiseul 75002 Paris

Quand ? du 1er au 30 septembre de 10h à 19h

Inauguration le vendredi 4 septembre à partir de 17h

Cocktail de clôture le samedi 26 septembre à partir de 18h

Entrée libre, Pet Friendly

Que vous soyez à la recherche d’un cadeau unique, d’une

création artisanale ou simplement curieux de rencontrer des créatrices

passionnées, ce pop-up est l’occasion idéale de découvrir le savoir-faire du

Made in France, de soutenir l’artisanat local et de trouver la perle rare que

vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Nous avons hâte de vous accueillir !

Pour soutenir l’artisanat local, le savoir-faire du Made in France et trouver la perle rare que tu ne trouveras nulle part ailleurs, viens au Pop Up de la rentrée à Paris !

Du mardi 01 septembre 2026 au mercredi 30 septembre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 19h00

Fermé le dimanche 27 septembre 2026

Fermé le dimanche 20 septembre 2026

Fermé le dimanche 13 septembre 2026

Fermé le dimanche 06 septembre 2026

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T19:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T19:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T19:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T19:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T19:00:00+02:00;2026-09-07T10:00:00+02:00_2026-09-07T19:00:00+02:00;2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T19:00:00+02:00;2026-09-09T10:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-10T10:00:00+02:00_2026-09-10T19:00:00+02:00;2026-09-11T10:00:00+02:00_2026-09-11T19:00:00+02:00;2026-09-12T10:00:00+02:00_2026-09-12T19:00:00+02:00;2026-09-14T10:00:00+02:00_2026-09-14T19:00:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T19:00:00+02:00;2026-09-16T10:00:00+02:00_2026-09-16T19:00:00+02:00;2026-09-17T10:00:00+02:00_2026-09-17T19:00:00+02:00;2026-09-18T10:00:00+02:00_2026-09-18T19:00:00+02:00;2026-09-19T10:00:00+02:00_2026-09-19T19:00:00+02:00;2026-09-21T10:00:00+02:00_2026-09-21T19:00:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T19:00:00+02:00;2026-09-23T10:00:00+02:00_2026-09-23T19:00:00+02:00;2026-09-24T10:00:00+02:00_2026-09-24T19:00:00+02:00;2026-09-25T10:00:00+02:00_2026-09-25T19:00:00+02:00;2026-09-26T10:00:00+02:00_2026-09-26T19:00:00+02:00;2026-09-28T10:00:00+02:00_2026-09-28T19:00:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T19:00:00+02:00;2026-09-30T10:00:00+02:00_2026-09-30T19:00:00+02:00

Pop Up Créatrices 27 passage Choiseul 75002 Paris

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