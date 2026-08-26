UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Animaux et culture Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

mardi 1 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris

Animaux et culture Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Lieu
Maison de l'animal en ville - Jane Goodall
Adresse
Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p class="text"><br></p>

Pour sa semaine consacrée au thème
« animaux et culture », la Maison de l’animal aborde plusieurs
sujets.

Tout d’abord le sujet du savoir avec
l’exposition de planches en grand format tirées de l’ouvrage « Voyages extraordinaires au Muséum
national d’Histoire naturelle », de Nicolas Gilsoul et
Jacques Cuisin. Ce voyage dans le temps et dans l’espace au cœur des
collections du Museum, nous interroge sur l’acquisition des connaissances et leur
transmission tout autant que sur notre impact sur l’environnement et la
disparition des espèces.

Deux associations dénoncent quant à elles la souffrance
des animaux dédiés à des spectacles :

Projet Animaux Zoopolis (PAZ) milite pour la fin
de l’exploitation des rapaces lors de fêtes médiévales, avant que leur
interdiction, prévue en 2028 par la loi de 2021 contre la maltraitance animale, n’entre en application. PAZ présente une sélection d’œuvres réalisées par
différents artistes dans le cadre de leur campagne de mobilisation.

COLBAC dénonce la cruauté des corridas :
son exposition est composée d’éléments informatifs sur les corridas, l’occasion
de découvrir leur déroulé et comprendre la souffrance infligée aux taureaux.

Dans son album Pauvres bêtes ! Voyage au cœur de la condition animale,
Coco porte également un témoignage sur les animaux de spectacle. Des planches
de son livre sont également exposées.

Divers supports documentaires et des témoignages seront à votre disposition pour enrichir vos connaissances : animaux et
histoire, bien-être des animaux dans les tournages de films, animaux et arts…

Une exposition de la Maison de l’animal pour réfléchir sur la place des animaux dans notre culture.
Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo  75012 Paris
animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature


Afficher la carte du lieu Maison de l’animal en ville – Jane Goodall et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)