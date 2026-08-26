Animaux et culture Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris
mardi 1 septembre 2026 · Maison de l'animal en ville - Jane Goodall · Paris
Informations pratiques
Pour sa semaine consacrée au thème
« animaux et culture », la Maison de l’animal aborde plusieurs
sujets.
Tout d’abord le sujet du savoir avec
l’exposition de planches en grand format tirées de l’ouvrage « Voyages extraordinaires au Muséum
national d’Histoire naturelle », de Nicolas Gilsoul et
Jacques Cuisin. Ce voyage dans le temps et dans l’espace au cœur des
collections du Museum, nous interroge sur l’acquisition des connaissances et leur
transmission tout autant que sur notre impact sur l’environnement et la
disparition des espèces.
Deux associations dénoncent quant à elles la souffrance
des animaux dédiés à des spectacles :
– Projet Animaux Zoopolis (PAZ) milite pour la fin
de l’exploitation des rapaces lors de fêtes médiévales, avant que leur
interdiction, prévue en 2028 par la loi de 2021 contre la maltraitance animale, n’entre en application. PAZ présente une sélection d’œuvres réalisées par
différents artistes dans le cadre de leur campagne de mobilisation.
– COLBAC dénonce la cruauté des corridas :
son exposition est composée d’éléments informatifs sur les corridas, l’occasion
de découvrir leur déroulé et comprendre la souffrance infligée aux taureaux.
Dans son album Pauvres bêtes ! Voyage au cœur de la condition animale,
Coco porte également un témoignage sur les animaux de spectacle. Des planches
de son livre sont également exposées.
Divers supports documentaires et des témoignages seront à votre disposition pour enrichir vos connaissances : animaux et
histoire, bien-être des animaux dans les tournages de films, animaux et arts…
Une exposition de la Maison de l’animal pour réfléchir sur la place des animaux dans notre culture.
Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi
de 10h00 à 18h00
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-01T13:00:00+02:00
fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00
Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris
animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature
Afficher la carte du lieu Maison de l’animal en ville – Jane Goodall et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Visite du cimetière de Montmartre paysage et célébrité cimetière de Montmartre paris 26 août 2026
- ATELIERS EN FAMILLE Square Emmanuel Fleury PARIS 26 août 2026
- Les mal-aimés Maison Paris Nature Paris 26 août 2026
- L’heure du bain : Battle de danse par la boom électro dans la piscine Piscine Roger Le Gall PARIS 26 août 2026
- Film « Le Voyage du Prince » et ciné-philo au Luminor Hotel de Ville Luminor Hôtel de Ville Paris 26 août 2026