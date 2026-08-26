Animaux et culture Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Paris

Informations pratiques

Pour sa semaine consacrée au thème

« animaux et culture », la Maison de l’animal aborde plusieurs

sujets.

Tout d’abord le sujet du savoir avec

l’exposition de planches en grand format tirées de l’ouvrage « Voyages extraordinaires au Muséum

national d’Histoire naturelle », de Nicolas Gilsoul et

Jacques Cuisin. Ce voyage dans le temps et dans l’espace au cœur des

collections du Museum, nous interroge sur l’acquisition des connaissances et leur

transmission tout autant que sur notre impact sur l’environnement et la

disparition des espèces.

Deux associations dénoncent quant à elles la souffrance

des animaux dédiés à des spectacles :

– Projet Animaux Zoopolis (PAZ) milite pour la fin

de l’exploitation des rapaces lors de fêtes médiévales, avant que leur

interdiction, prévue en 2028 par la loi de 2021 contre la maltraitance animale, n’entre en application. PAZ présente une sélection d’œuvres réalisées par

différents artistes dans le cadre de leur campagne de mobilisation.

– COLBAC dénonce la cruauté des corridas :

son exposition est composée d’éléments informatifs sur les corridas, l’occasion

de découvrir leur déroulé et comprendre la souffrance infligée aux taureaux.

Dans son album Pauvres bêtes ! Voyage au cœur de la condition animale,

Coco porte également un témoignage sur les animaux de spectacle. Des planches

de son livre sont également exposées.

Divers supports documentaires et des témoignages seront à votre disposition pour enrichir vos connaissances : animaux et

histoire, bien-être des animaux dans les tournages de films, animaux et arts…

Une exposition de la Maison de l’animal pour réfléchir sur la place des animaux dans notre culture.

Du mardi 01 septembre 2026 au samedi 05 septembre 2026 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 10h00 à 18h00

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-05T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T18:00:00+02:00;2026-09-02T10:00:00+02:00_2026-09-02T18:00:00+02:00;2026-09-03T10:00:00+02:00_2026-09-03T18:00:00+02:00;2026-09-04T10:00:00+02:00_2026-09-04T18:00:00+02:00;2026-09-05T10:00:00+02:00_2026-09-05T18:00:00+02:00

Maison de l’animal en ville – Jane Goodall Chai de Bercy, 41 rue Paul Belmondo 75012 Paris

animalenville@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature



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