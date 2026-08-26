Ateliers de conversation FLE (français langue étrangère) Médiathèque Jean-Pierre Melville Paris

Informations pratiques

Ces ateliers, proposés par la médiathèque Jean-Pierre Melville, sont ouverts à tous les apprenants de la langue française.

Pendant ces discussions, nous échangeons et partageons un moment convivial sur des thèmes variés !

Tous les mardis, de 10h à 11h15.

Entrée libre

Un rendez-vous pour pratiquer le français comme langue étrangère dans une ambiance bienveillante et ludique.

Du mardi 01 septembre 2026 au mardi 29 décembre 2026 :

mardi

de 10h00 à 11h15

gratuit Entrée libre Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-01T13:00:00+02:00

fin : 2026-12-29T12:15:00+01:00

Date(s) : 2026-09-01T10:00:00+02:00_2026-09-01T11:15:00+02:00;2026-09-08T10:00:00+02:00_2026-09-08T11:15:00+02:00;2026-09-15T10:00:00+02:00_2026-09-15T11:15:00+02:00;2026-09-22T10:00:00+02:00_2026-09-22T11:15:00+02:00;2026-09-29T10:00:00+02:00_2026-09-29T11:15:00+02:00;2026-10-06T10:00:00+02:00_2026-10-06T11:15:00+02:00;2026-10-13T10:00:00+02:00_2026-10-13T11:15:00+02:00;2026-10-20T10:00:00+02:00_2026-10-20T11:15:00+02:00;2026-10-27T10:00:00+02:00_2026-10-27T11:15:00+02:00;2026-11-03T10:00:00+02:00_2026-11-03T11:15:00+02:00;2026-11-10T10:00:00+02:00_2026-11-10T11:15:00+02:00;2026-11-17T10:00:00+02:00_2026-11-17T11:15:00+02:00;2026-11-24T10:00:00+02:00_2026-11-24T11:15:00+02:00;2026-12-01T10:00:00+02:00_2026-12-01T11:15:00+02:00;2026-12-08T10:00:00+02:00_2026-12-08T11:15:00+02:00;2026-12-15T10:00:00+02:00_2026-12-15T11:15:00+02:00;2026-12-22T10:00:00+02:00_2026-12-22T11:15:00+02:00;2026-12-29T10:00:00+02:00_2026-12-29T11:15:00+02:00

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 rue Nationale 75013 Paris

https://www.paris.fr/lieux/mediatheque-jean-pierre-melville-1728 +33153827676 mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/ https://www.facebook.com/mediatheque.jeanpierre.melville/



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