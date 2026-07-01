À la découverte des balades historiques., Mairie d’Écully, Écully

Informations pratiques

À la découverte des balades historiques. Samedi 19 septembre, 18h00 Mairie d’Écully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

La ville a installé 23 panneaux sur des lieux patrimoniaux de la commune pour vous permettre de mieux connaître l’histoire d’Écully au gré de vos promenades. Nous vous proposons d’en découvrir quelques-uns au cours d’une balade commentée et accompagnée musicalement par la fanfare de l’Ecole de musique.

À partir de 18h au château du Vivier, inauguration des panneaux historiques puis départ d’une balade commentée au son de la fanfare de l’école de musique, jusqu’à la Place de la Libération. Gratuit, sans réservation.

A l’arrivée, possibilité de se restaurer sur place, avant d’enchaîner avec le concert à la bougie…

Mairie d’Écully 1 Place de la Libération, 69130, Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes http://ville-ecully.fr Mairie contruite en 1833, modifiée en 1881

La ville a installé 23 panneaux sur des lieux patrimoniaux de la commune pour vous permettre de mieux connaître l’histoire d’Écully au gré de vos promenades. Nous vous proposons d’en découvrir au et …

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