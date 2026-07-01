Grand concert à la bougie, Eglise Saint-Blaise Ecully, Écully

Informations pratiques

Grand concert à la bougie Samedi 19 septembre, 20h00 Eglise Saint-Blaise Ecully Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Pour ce rendez-vous traditionnel à l’Eglise Saint-Blaise, samedi à 20 heures, nous accueillerons cette année le Gospel 4 freedom, dans l’ambiance chaleureuse du concert à la bougie.

Zoélie, Nathalie, Romy et Olivier, accompagnés de Thomas (clavier-guitare) et Tom (Basse et percussions) viennent chanter, partager avec le public leur énergie positive, semer dynamisme et joie de vivre dans leur sillage. Une prestation vibrante, portée par des artistes passionnés.

Concert gratuit, avec le partenariat du Crédit Mutuel d’Écully, sans réservation.

Eglise Saint-Blaise Ecully 992 place de la libération 69130 ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Pour ce rendez-vous traditionnel à l’Eglise Saint-Blaise, samedi à 20 heures, nous accueillerons cette année le Gospel 4 freedom, dans l’ambiance chaleureuse du concert à la bougie.

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