Balade historique commentée des sites maraîchers de la Ferme de l’Abbé Rozier et du CFPH, Ferme pédagogique de l’Abbé Rozier, Écully
samedi 19 septembre 2026 · Ferme pédagogique de l'Abbé Rozier · Écully
Informations pratiques
Balade historique commentée des sites maraîchers de la Ferme de l’Abbé Rozier et du CFPH Samedi 19 septembre, 14h30 Ferme pédagogique de l’Abbé Rozier Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
À 14h30, balade commentée des sites maraîchers de la Ferme de l’Abbé Rozier et du CFPH, organisée par la Société d’Histoire. Retour sur l’histoire de l’école d’agriculture, éléments sur le passé du quartier et visite des sites de production d’aujourd’hui.
Sur inscription par mail : histoire.ecully@gmail.com
Ferme pédagogique de l’Abbé Rozier 3 Chemin de Chalin, 69130 Écully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:histoire.ecully@gmail.com »}]
Retour sur l’histoire de l’école d’agriculture
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