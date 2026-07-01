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Portes ouvertes des jardins communaux, Jardins communaux, Écully

dimanche 20 septembre 2026 · Jardins communaux · Écully

Portes ouvertes des jardins communaux, Jardins communaux, Écully

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardins communaux
Adresse
46 chemin du moulin carron 69130 ecully
Ville
69130 Écully
Département
Rhône

Portes ouvertes des jardins communaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Jardins communaux Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Exposition peinture et sculptures bois de l’atelier d’art de la Maison du quartier.
À partir de 10h : chasse au trésor (enfants dès 3 ans), à la découverte du parcours de la biodiversité au cœur des jardins.

Jardins communaux 46 chemin du moulin carron 69130 ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition peinture et sculptures bois de l’atelier d’art de la Maison du quartier.

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