AGENDA · Écully
Portes ouvertes des jardins communaux, Jardins communaux, Écully
dimanche 20 septembre 2026 · Jardins communaux · Écully
Informations pratiques
Portes ouvertes des jardins communaux Dimanche 20 septembre, 10h00 Jardins communaux Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Exposition peinture et sculptures bois de l’atelier d’art de la Maison du quartier.
À partir de 10h : chasse au trésor (enfants dès 3 ans), à la découverte du parcours de la biodiversité au cœur des jardins.
Jardins communaux 46 chemin du moulin carron 69130 ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
Exposition peinture et sculptures bois de l’atelier d’art de la Maison du quartier.
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