Visite guidée Château du Vivier, Château du Vivier, Écully

Informations pratiques

Visite guidée Château du Vivier Samedi 19 septembre, 09h00 Château du Vivier Rhône

Durée de la visite : Environ 30 minutes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Découvrez l’histoire du Château du Vivier

Construit entre 1880 et 1884 dans un style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple de Viollet-le-Duc, le Château du Vivier fut la propriété de Cyrille Cottin, soyeux lyonnais. Le Château du Vivier accueille depuis sa création en 1990 les étudiants de l’Institut Lyfe, anciennement Institut Paul Bocuse. Venez découvrir l’histoire de ce célèbre château où les étudiants de l’Institut Lyfe ont la chance d’étudier au quotidien.

Visite guidée réalisée par les membres du personnel et les étudiants de l’Institut Lyfe

Infos pratiques:

Accueil au niveau de l’entrée du Château du Vivier (restaurant Saisons)

Réservations fortement conseillées

Durée de la visite : 30 minutes environ

Nombre de personnes par groupe : 25 personnes environ

Visite gratuite

Château du Vivier 1A chemin de calabert, 69130 Ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/e/GNYAy3LDBV »}] Construit entre 1880 et 1884, le Chatêau du Vivier bâti dans le style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple de Violet-le-Duc, fut la propriété de Cyrille Cottin, soyeux lyonnais et propriétaire du Nouvelliste, quotidien catholique de l’époque.

Venez découvrir ce lieu rempli d’histoire et qui abrite aujourd’hui l’Institut Lyfe, école d’Arts Culinaires, de Pâtisserie et d’Hôtellerie Restauration.

Découvrez l’histoire du Château du Vivier

©CHERRYSTONE-Institut Lyfe