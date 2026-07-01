Visite du château du Vivier, Château du Vivier, Écully

Informations pratiques

Visite du château du Vivier Samedi 19 septembre, 09h00, 13h30 Château du Vivier Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T13:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

• De 9h à 12h et de 13h30 à 17 h : Visite du château du Vivier, en partenariat avec l’Institut Lyfe.

Château du Vivier 1A chemin de calabert, 69130 Ecully Écully 69130 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes Construit entre 1880 et 1884, le Chatêau du Vivier bâti dans le style néo-gothique par l’architecte Cahuzac, disciple de Violet-le-Duc, fut la propriété de Cyrille Cottin, soyeux lyonnais et propriétaire du Nouvelliste, quotidien catholique de l’époque.

Venez découvrir ce lieu rempli d’histoire et qui abrite aujourd’hui l’Institut Lyfe, école d’Arts Culinaires, de Pâtisserie et d’Hôtellerie Restauration.

• De 9h à 12h et de 13h30 à 17 h : Visite du château du Vivier, en partenariat avec l’Institut Lyfe.

©