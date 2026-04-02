A la découverte des cabordes bisontines maison de quartier des Prés-de-Vaux Besançon
A la découverte des cabordes bisontines maison de quartier des Prés-de-Vaux Besançon dimanche 21 juin 2026.
Besançon
A la découverte des cabordes bisontines
maison de quartier des Prés-de-Vaux 2 chemin Fourchu Besançon Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00
Date(s) :
2026-06-21 2026-07-02 2026-07-12 2026-08-13 2026-08-25
Pendant des siècles, la viticulture a été l’activité économique principale de Besançon. Elle a laissé un patrimoine bâti insoupçonné et pourtant tout proche du centre ancien. Guidés par les bénévoles de l’association, vous parcourez la colline de Bregille. Une balade entre histoire et nature, à la découverte des terrasses, des constructions en pierre sèche, des vignes replantées, et des moutons qui entretiennent les espaces. .
maison de quartier des Prés-de-Vaux 2 chemin Fourchu Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com
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English : Au fil des Terrasses en Pierre Sèche
L’événement A la découverte des cabordes bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON
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