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A la découverte des cabordes bisontines maison de quartier des Prés-de-Vaux Besançon

A la découverte des cabordes bisontines maison de quartier des Prés-de-Vaux Besançon dimanche 21 juin 2026.

Lieu : maison de quartier des Prés-de-Vaux

Adresse : 2 chemin Fourchu

Ville : 25000 Besançon

Département : Doubs

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif réduit Tarif réduit

Besançon

A la découverte des cabordes bisontines

maison de quartier des Prés-de-Vaux 2 chemin Fourchu Besançon Doubs

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 17:00:00
fin : 2026-08-25 19:00:00

Date(s) :
2026-06-21 2026-07-02 2026-07-12 2026-08-13 2026-08-25

Pendant des siècles, la viticulture a été l’activité économique principale de Besançon. Elle a laissé un patrimoine bâti insoupçonné et pourtant tout proche du centre ancien. Guidés par les bénévoles de l’association, vous parcourez la colline de Bregille. Une balade entre histoire et nature, à la découverte des terrasses, des constructions en pierre sèche, des vignes replantées, et des moutons qui entretiennent les espaces.   .

maison de quartier des Prés-de-Vaux 2 chemin Fourchu Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55  info@besancon-tourisme.com

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English : Au fil des Terrasses en Pierre Sèche

L’événement A la découverte des cabordes bisontines Besançon a été mis à jour le 2026-04-02 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON

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