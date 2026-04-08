Frasne

A la découverte des chauves-souris

Chalet d’accueil des tourbières Frasne Doubs

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 19:30:00

fin : 2026-07-16 21:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Plongez dans la magie de la nature nocturne des tourbières de Frasne lors d’une soirée immersive. Explorez les mystères de cet espace naturel protégé, abritant une biodiversité nocturne fascinante. Au cœur de cette aventure, découvrez le monde énigmatique des chauves-souris, créatures extraordinaires équipées d’une écholocation sophistiquée. Vous aurez l’occasion et d’apprendre leur mode de vie et d’observer ces mammifères volants, en écoutant leurs ultrasons en temps réel, grâce à une batbox. Attendez-vous également aux surprises sonores, comme les hululements des chouettes. Rejoignez-nous pour une expérience mémorable d’exploration et d’observation sous les étoiles à la tourbière de Frasne.

Site naturel protégé (réserve naturelle régionale) avec une réglementation. Pas de chiens durant l’animation, prévoir des vêtements adaptés en fonction de la météo.

Réservation obligatoire. .

Chalet d’accueil des tourbières Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : A la découverte des chauves-souris

L’événement A la découverte des chauves-souris Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS