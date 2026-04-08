Frasne

Initiation à l’astrologie

Etang du Moulin Frasne Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 20:00:00

fin : 2026-08-03 22:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Découvrez les mystères du ciel, lors d’une soirée d’initiation à l’astronomie présentation du système solaire et des phénomènes d’éclipses, suivie d’une observation du ciel à l’oeil nu, aux jumelles et à la lunette pour explorer étoiles et constellations. Animé par Jean-Luc Girod. .

Etang du Moulin Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33 contact@destination-hautdoubs.com

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English : Initiation à l’astrologie

L’événement Initiation à l’astrologie Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS