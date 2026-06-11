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Fête des myrtilles Frasne

Fête des myrtilles Frasne samedi 1 août 2026.

Adresse : Place Girod

Ville : 25560 Frasne

Département : Doubs

Début : samedi 1 août 2026

Fin : lundi 3 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Frasne

Fête des myrtilles

Place Girod Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :
2026-08-01

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne.
Tout le week-end vente de tarte aux myrtilles.
Repas et bal avec artistes (reprises pop-rock et electro).   .

Place Girod Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 30 59 42  comite.fetes-frasne@gmail.com

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English : Fête des myrtilles

L’événement Fête des myrtilles Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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