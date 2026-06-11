Frasne

Fête des myrtilles

Place Girod Frasne Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 10:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-08-01

Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne.

Tout le week-end vente de tarte aux myrtilles.

Repas et bal avec artistes (reprises pop-rock et electro). .

Place Girod Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 30 59 42 comite.fetes-frasne@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête des myrtilles

L’événement Fête des myrtilles Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS