Fête des myrtilles Frasne
Fête des myrtilles Frasne samedi 1 août 2026.
Frasne
Fête des myrtilles
Place Girod Frasne Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 10:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-08-01
Organisé par le Comité des Fêtes de Frasne.
Tout le week-end vente de tarte aux myrtilles.
Repas et bal avec artistes (reprises pop-rock et electro). .
Place Girod Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 30 59 42 comite.fetes-frasne@gmail.com
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English : Fête des myrtilles
L’événement Fête des myrtilles Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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