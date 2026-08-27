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A la découverte des chauves-souris, Manoir de Trorozec, Lannion

vendredi 28 août 2026 · Manoir de Trorozec · Lannion

A la découverte des chauves-souris, Manoir de Trorozec, Lannion

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Manoir de Trorozec
Adresse
8 Rue de Trorozec
Ville
22300 Lannion
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Gratuit

A la découverte des chauves-souris Vendredi 28 août, 18h00 Manoir de Trorozec Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00
Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

Dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lannion (Côtes d’Armor) et en partenariat avec la Mutante, le Groupe Mammalogique Breton vous emmène à la découverte des chauves-souris, mammifères menacés et méconnus ! Vous en apprendrez plus sur ces petits mammifères ailés, avant de partir, équipés de détecteurs d’ultrasons, en balade nocturne dans l’inaudible… Sur la piste des « hirondelles de la nuit ».

Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lamutantemanoirdetrorozec.fr/agenda »}, {« type »: « email », « value »: « meggane.ramos@gmb.bzh »}]
Conférence sur les chauves-souris suivie d’un temps à l’écoute des chauves-souris

Ronan Nédelec

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