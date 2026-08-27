A la découverte des chauves-souris, Manoir de Trorozec, Lannion

Informations pratiques

A la découverte des chauves-souris Vendredi 28 août, 18h00 Manoir de Trorozec Côtes-d’Armor

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T18:00:00+02:00 – 2026-08-28T19:30:00+02:00

Dans le cadre du budget participatif de la Ville de Lannion (Côtes d’Armor) et en partenariat avec la Mutante, le Groupe Mammalogique Breton vous emmène à la découverte des chauves-souris, mammifères menacés et méconnus ! Vous en apprendrez plus sur ces petits mammifères ailés, avant de partir, équipés de détecteurs d’ultrasons, en balade nocturne dans l’inaudible… Sur la piste des « hirondelles de la nuit ».

Manoir de Trorozec 8 Rue de Trorozec Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://lamutantemanoirdetrorozec.fr/agenda »}, {« type »: « email », « value »: « meggane.ramos@gmb.bzh »}]

Conférence sur les chauves-souris suivie d’un temps à l’écoute des chauves-souris

Ronan Nédelec