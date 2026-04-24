A la découverte des cours buissonnières, Place du XI Novembre, Bordeaux
A la découverte des cours buissonnières, Place du XI Novembre, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
A la découverte des cours buissonnières Samedi 6 juin, 11h00 Place du XI Novembre Gironde
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00
Nous vous ouvrons les portes de deux écoles emblématiques du patrimoine bordelais : Saint-Bruno et Anatole France. La Ville transforme et végétalise les cours des écoles publiques en cours buissonnières, afin de faire de ces lieux des espaces végétalisés et rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par les enfants.
Visite animée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.
Samedi 6 juin à 11h (durée : 1h30)
Rdv place du XI Novembre
Gratuit
Rendez-vous aux Jardins : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
Place du XI Novembre 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-biodiversite-sur-la-rive-droite »}] [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ »}]
Visite animée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. visite évènement
Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux
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