A la découverte des cours buissonnières, Place du XI Novembre, Bordeaux

A la découverte des cours buissonnières Samedi 6 juin, 11h00 Place du XI Novembre Gironde

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T12:30:00+02:00

Nous vous ouvrons les portes de deux écoles emblématiques du patrimoine bordelais : Saint-Bruno et Anatole France. La Ville transforme et végétalise les cours des écoles publiques en cours buissonnières, afin de faire de ces lieux des espaces végétalisés et rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par les enfants.

Visite animée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins.

Samedi 6 juin à 11h (durée : 1h30)

Rdv place du XI Novembre

Gratuit

Rendez-vous aux Jardins : https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/

Place du XI Novembre 33000 Bordeaux Bordeaux Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-biodiversite-sur-la-rive-droite »}] [{« link »: « https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/ »}]

Visite animée dans le cadre des Rendez-vous aux jardins. visite évènement

Lysiane Gauthier – mairie de Bordeaux